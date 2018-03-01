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Президент доручив керівникам ГПУ та ДФС перевірити обґрунтованість нарахування штрафу Коболєву

Президент доручив керівникам ГПУ та ДФС перевірити обґрунтованість нарахування штрафу Коболєву

Київ • УНН

 • 10953 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко під час засідання РНБО доручив Генеральному прокуророві та в.о. голови ДФС перевірити обґрунтованість нарахування голові “Нафтогазу” Андрію Коболєву штрафу у сумі 8,3 млрд грн. Про це написав на своїй сторінці у Facebook прес-секретар Глави держави Святослав Цеголко, передає УНН.

“Під час засідання РНБО щодо енергетичної безпеки держави, зокрема невиконання Росією рішення Стокгольмського арбітражу та навмисного зниження тиску в газотранспортній системі, що може призвести до серйозних наслідків, було піднято питання штрафів Нафтогазу Державною фіскальною службою. Президент звернувся до генерального прокурора і в.о. голови ДФС перевірити обгрунтованість претензій фіскальної служби”, — написав він.

Як повідомляв УНН, Державна фіскальна служба України наклала на голову НАК “Нафтогаз України” Андрія Коболєва два адміністративні штрафи на 7 та 1,3 млрд грн через відмову НАК оформлювати та оплачувати природний газ, який ВАТ “Газпром” постачав на непідконтрольні території Донецької та Луганської областей.

Керівник ДФС пообіцяв розібратися зі штрафом у 8,3 млрд грн Коболєву.

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