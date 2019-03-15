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Президент Чехии заявил, что гордится отношениями с РФ и Китаем, а также поддерживает целостность Украины

Киев • УНН

 • 8659 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Президент Чехии Милош Земан горд, что у него сложились хорошие личные отношения с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом он заявил в четверг вечером в интервью телеканалу Barrandov, сообщает УНН со ссылкой на местное издание iDNES.

Президент Чехии заявил, что гордится отношениями с РФ и Китаем, а также поддерживает целостность Украины

“Я горд, что у меня хорошие личные отношения с китайским и российским лидерами, — подчеркнул он. — Я горд, что удалось добиться хотя бы небольшого продвижения вперед экономического сотрудничества с Китаем и Россией. В отношениях с этими странами, как и с США, важен личный контакт”.

Чешский лидер также назвал развитие торгово-экономических отношений Чехии с Россией и Китаем своим главным достижением за шесть лет пребывания на посту президента и добавил, что через месяц направится с очередным визитом в КНР.

“Экономическое сотрудничество должно развиваться на равных для сторон условиях, несмотря на истеричную кампанию, ведущую к холодной войне против России или Китая. Изоляция не отвечает интересам Чехии, экономика которой ориентирована на экспорт”, — отметил он.

Он также отметил, цитируя чешское издание Echo24, что: “Чехия однозначно, как и США, поддерживает территориальную целостность Украины и выступает за сохранение санкций против России”.

Как сообщал УНН, президент Чехии не поддержит военные действия США против Венесуэлы.

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