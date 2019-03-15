Президент Чехії заявив, що пишається відносинами з РФ і Китаєм, а також підтримує цілісність України
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Президент Чехії Мілош Земан гордий, що у нього склалися хороші особисті стосунки з президентом Росії Володимиром Путіним і головою КНР Сі Цзіньпіном. Про це він заявив у четвер увечері в інтерв’ю телеканалу Barrandov, повідомляє УНН з посиланням на місцеве видання iDNES.
“Я гордий, що у мене хороші особисті стосунки з китайським і російським лідерами, — підкреслив він. — Я гордий, що вдалося домогтися хоча б невеликого просування вперед економічного співробітництва з Китаєм і Росією. У відносинах з цими країнами, як і з США, важливий особистий контакт”.
Чеський лідер також назвав розвиток торгово-економічних відносин Чехії з Росією і Китаєм своїм головним досягненням за шість років перебування на посаді президента і додав, що через місяць попрямує з черговим візитом в КНР.
“Економічне співробітництво має розвиватися на рівних для сторін умовах, незважаючи на істеричну кампанію, що веде до холодної війни проти Росії або Китаю. Ізоляція не відповідає інтересам Чехії, економіка якої орієнтована на експорт”, — зазначив він.
Він також зазначив, цитуючи чеське видання Echo24, що: “Чехія однозначно, як і США, підтримує територіальну цілісність України та виступає за збереження санкції проти Росії”.
Як повідомляв УНН, президент Чехії не підтримає військові дії США проти Венесуели.