Президент Чехії заявив, що пишається відносинами з РФ і Китаєм, а також підтримує цілісність України

КИЇВ. 15 березня. УНН. Президент Чехії Мілош Земан гордий, що у нього склалися хороші особисті стосунки з президентом Росії Володимиром Путіним і головою КНР Сі Цзіньпіном. Про це він заявив у четвер увечері в інтерв’ю телеканалу Barrandov, повідомляє УНН з посиланням на місцеве видання iDNES.