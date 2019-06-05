Президент Болгарии: София продолжит сотрудничество с Москвой в военной сфере

“Выделяемые правительством средства недостаточны для того, чтобы профинансировать полное перевооружение болгарской армии, а это значит лишь одно — взаимовыгодное сотрудничество с Россией для поддержания боевой готовности имеющегося в наличии вооружения. Даже после закупок новой техники по уже реализуемым проектам понадобится время для ее освоения. Авиация не станет исключением”, — сказал президент Болгарии.

Как ранее информировал УНН, США одобрили поставки Болгарии самолетов F-16 на сумму в 1,7 миллиарда долларов, сообщило Агентство по оборонному сотрудничеству в структуре Пентагона.