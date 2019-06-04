США схвалили поставки F-16 в Болгарію
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. США схвалили постачання Болгарії літаків F-16 на суму в 1,7 мільярда доларів, повідомило Агентство з оборонного співробітництва в структурі Пентагону, інформує УНН.
Продаж схвалив держдепартамент, який оцінює політичні ризики подібних угод. Він прийшов до висновку, що продаж літаків “сприятиме завданням зовнішньої політики і національної безпеки США, допоможе зміцнити безпеку НАТО і безпеку ключового партнера США”.
Болгарія хоче купити вісім літаків модифікації F-16 C/D Block 70/72, 10 двигунів до них, 10 комунікаційних систем, а також інше обладнання та боєприпаси.
Схвалення угоди владою США не означає, що вона обов’язково відбудеться. Переговори ведуть уряд Болгарії і виробник літаків Lockheed Martin.
Варто додати, що у грудні минулого року, президент Болгарії Румен Радев вважав роботу міжвідомчої комісії міноборони за вибором нового винищувача для потреб ВПС країни скомпрометованою, а пропозицію почати переговори про придбання нових винищувачів F-16 c партнерами з США визначив “як тріумф лобізму”.