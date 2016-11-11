Президент Афганистана осудил нападение на консульство ФРГ

В заявлении А.Гани говорится, что нападение совершили враги Афганистана, которые выступают против улучшения и свободы в стране.

"Враги Афганистана, которые выступают против всех международных и человеческих законов и совершают преступления против человечности, нападая на государственные и дипломатические учреждения, должны понимать, что этот акт (нападение на консульство Германии - ред.) не может ослабить волю Афганистана и Германии в их борьбе против терроризма", - сказал А.Гани.

По его словам, такие виды террористических атак не могут быть сделаны без поддержки других.

Он добавил, что террористические группы и их сторонники должны понимать, что их будут преследовать.

А.Гани высказал соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым в результате нападения.

Заявление президента Афганистана было обнародовано после того, как талибы взяли на себя ответственность за нападение на консульство Германии в Мазари-Шарифе.

Напомним, боевики напали на немецкое консульство в афганском городе Мазари-Шариф, направив начиненный взрывчаткой автомобиль в здание консульства.