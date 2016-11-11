Президент Афганистана осудил нападение на консульство ФРГ
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Президент Афганистана Ашраф Гани осудил нападение на консульство Германии в Мазари-Шарифе, в результате которого погибло четверо и по меньшей мере 115 человек получили поранння, передает УНН со ссылкой на Tolo News.
В заявлении А.Гани говорится, что нападение совершили враги Афганистана, которые выступают против улучшения и свободы в стране.
"Враги Афганистана, которые выступают против всех международных и человеческих законов и совершают преступления против человечности, нападая на государственные и дипломатические учреждения, должны понимать, что этот акт (нападение на консульство Германии - ред.) не может ослабить волю Афганистана и Германии в их борьбе против терроризма", - сказал А.Гани.
По его словам, такие виды террористических атак не могут быть сделаны без поддержки других.
Он добавил, что террористические группы и их сторонники должны понимать, что их будут преследовать.
А.Гани высказал соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым в результате нападения.
Заявление президента Афганистана было обнародовано после того, как талибы взяли на себя ответственность за нападение на консульство Германии в Мазари-Шарифе.
Напомним, боевики напали на немецкое консульство в афганском городе Мазари-Шариф, направив начиненный взрывчаткой автомобиль в здание консульства.