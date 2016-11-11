Президент Афганістану засудив напад на консульство ФРН
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Президент Афганістану Ашраф Гані засудив напад на консульство Німеччини у Мазарі-Шарифі, внаслідок якого загинуло четверо і щонайменше 115 людей отримали поранння, передає УНН з посиланням на Tolo News.
У заяві А.Гані йдеться про те, що напад здійснили вороги Афганістану, які виступають проти поліпшення і свободи в країні.
"Вороги Афганістану, які виступають проти всіх міжнародних і людських законів і скоюють злочини проти людяності, нападаючи на державні та дипломатичні установи, повинні розуміти, що цей акт (напад на консульство Німеччини - ред.) не може послабити волю Афганістану і Німеччини в їх боротьбі проти тероризму", - сказав А.Гані.
За його словами, такі види терористичних атак не можуть бути зроблені без підтримки інших.
Він додав, що терористичні групи і їх прихильники повинні розуміти, що їх будуть переслідувати.
А.Гані вислови співчуття сім'ями загиблих і побажав якнайшвидшого одужання пораненим в результаті нападу.
Заява президента Афганістану була оприлюднена після того, як таліби взяли на себе відповідальність за напад на консульство Німеччини в Мазарі-Шарифі.
Нагадаємо, бойовики напали на німецьке консульство в афганському місті Мазарі-Шаріф, направивши начинений вибухівкою автомобіль в будівлю консульства.