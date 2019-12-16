Презентовали проект Генплана Киева: метро на Троещину, озеленение и новостройки со школами

"Мы разработали Генплан развития столицы. Сообщение между двумя берегами столицы должно стать удобным. Чтобы этого достичь мы расширили количество станций метрополитена и добавили еще одну ветку (на Троещину - ред.). В центре внимания - комфортное передвижение для автомобилей, ведь их количество постоянно растет. Передвигаться столицей должно быть комфортнее. Зеленый город - это еще один пункт наших приоритетов. Парков станет больше, они будут просторными и удобными для отдыха киевлян. Новейшее жилье должно отвечать всем мировым стандартам. Новейшие комплексы, по Генплану, будут сводиться вместе с детскими садами, школами и больницами", - сообщается в презентации Генплана.

Также среди приоритетов: создание новых бульваров, парков, мест массового отдыха, а также уход за днепровскими островами, очистка водоемов и пляжей.

"Уже в 2008 году стало понятно, что действующий генеральный план не выполняет свою регулирующую роль. Что именно вызвало такие выводы. Во-первых, по действующему генеральному плану планировалось увеличить площадь города почти вдвое, присоединив к нему почти 64 тысячи гектаров территории. Это десятки населенных пунктов. Во-вторых, у него было хаотично внесены сотни изменений, повлекшее уплотнения существующей застройки, массовую застройку зеленых зон, застройку исторического центра высотными объектами. И это вызвало справедливое недовольство киевлян. Кроме того, было сделано ошибку в прогнозе численности населения на 2020 год. По действующему генеральному плану - был сделан прогноз на 2020 год, что население будет составлять 2,6 млн жителей, а уже сегодня фактически населения превысило три миллиона. То же касается уровня автомобилизации", - отметил начальник комунальной организации "Институт Генерального плана города Киева" Сергей Броневицкий.

Он добавил, что в Европейских странах Генпланы обновляются каждые пять лет, а действующий Генплан был создан 20 лет назад.

"Генеральный план разработан в существующих границах города без значительного расширения его территории. Для сбалансированного развития Киева и области предлагается сформировать Киевскую агломерацию. Развитие агломерации базируется на формировании единого транспортного каркаса, который обеспечит связь между населенными пунктами, доступность населения к местам приложения труда, рекреационных зон и важных рекреационных объектов. Для решения этих вопросов желательно совместно с администрацией области и с помощью экспертов Совета Европы разработать концепцию сбалансированного развития Киевской агломерации", - добавил Сергей Броневицкий.

Напомним, 21 марта 2018 года мэр Киева Виталий Кличко подписал с Метрополией Большого Парижа коммюнике о сотрудничестве в развитии агломераций.

Также напомним, в метро на Виноградарь построили первый тоннель.