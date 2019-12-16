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Презентовали проект Генплана Киева: метро на Троещину, озеленение и новостройки со школами

Презентовали проект Генплана Киева: метро на Троещину, озеленение и новостройки со школами

Киев  •  УНН

 • 19054 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. В Киеве презентовали проект нового Генплана. Среди приоритетов развития столицы - расширение количества станций метро, строительство парков и внедрение требования, что новостройки должны сводиться со школами, детсадами и больницами. Об этом сообщили во время презентации проекта Генплана для Киева, передает УНН.

"Мы разработали Генплан развития столицы. Сообщение между двумя берегами столицы должно стать удобным. Чтобы этого достичь мы расширили количество станций метрополитена и добавили еще одну ветку (на Троещину - ред.). В центре внимания - комфортное передвижение для автомобилей, ведь их количество постоянно растет. Передвигаться столицей должно быть комфортнее. Зеленый город - это еще один пункт наших приоритетов. Парков станет больше, они будут просторными и удобными для отдыха киевлян. Новейшее жилье должно отвечать всем мировым стандартам. Новейшие комплексы, по Генплану, будут сводиться вместе с детскими садами, школами и больницами", - сообщается в презентации Генплана.

Также среди приоритетов: создание новых бульваров, парков, мест массового отдыха, а также уход за днепровскими островами, очистка водоемов и пляжей.

"Уже в 2008 году стало понятно, что действующий генеральный план не выполняет свою регулирующую роль. Что именно вызвало такие выводы. Во-первых, по действующему генеральному плану планировалось увеличить площадь города почти вдвое, присоединив к нему почти 64 тысячи гектаров территории. Это десятки населенных пунктов. Во-вторых, у него было хаотично внесены сотни изменений, повлекшее уплотнения существующей застройки, массовую застройку зеленых зон, застройку исторического центра высотными объектами. И это вызвало справедливое недовольство киевлян. Кроме того, было сделано ошибку в прогнозе численности населения на 2020 год. По действующему генеральному плану - был сделан прогноз на 2020 год, что население будет составлять 2,6 млн жителей, а уже сегодня фактически населения превысило три миллиона. То же касается уровня автомобилизации", - отметил начальник комунальной организации "Институт Генерального плана города Киева" Сергей Броневицкий.

Он добавил, что в Европейских странах Генпланы обновляются каждые пять лет, а действующий Генплан был создан 20 лет назад.

"Генеральный план разработан в существующих границах города без значительного расширения его территории. Для сбалансированного развития Киева и области предлагается сформировать Киевскую агломерацию. Развитие агломерации базируется на формировании единого транспортного каркаса, который обеспечит связь между населенными пунктами, доступность населения к местам приложения труда, рекреационных зон и важных рекреационных объектов. Для решения этих вопросов желательно совместно с администрацией области и с помощью экспертов Совета Европы разработать концепцию сбалансированного развития Киевской агломерации", - добавил Сергей Броневицкий.

Напомним, 21 марта 2018 года мэр Киева Виталий Кличко подписал с Метрополией Большого Парижа коммюнике о сотрудничестве в развитии агломераций.

Также напомним, в метро на Виноградарь построили первый тоннель.

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