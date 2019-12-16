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Презентували проект Генплану Києва: метро на Троєщину, озеленення та новобудови зі школами

Презентували проект Генплану Києва: метро на Троєщину, озеленення та новобудови зі школами

Київ • УНН

 • 19064 перегляди

КИЇВ. 16 грудня. УНН. У Києві презентували проект нового Генплану. Серед пріоритетів розвитку столиці – розширення кількості станцій метро, будівництво парків та запровадження вимоги, що новобудови мають зводитись зі школами, дитсадками та лікарнями. Про це повідомили під час презентації проекту Генплану для Києва, передає УНН.

"Ми розробили Генплан розвитку столиці. Сполучення між двома берегами столиці повинно стати зручним. Щоб цього досягти ми розширили кількість станцій метрополітену та додали ще одну гілку (на Троєщину - ред.). У центрі уваги – комфортне пересування для автівок, адже їх кількість постійно зростає. Пересуватися столицею має бути комфортним. Зелене місто – це ще один пункт наших пріоритетів. Парків стане більше, вони будуть просторішими та зручнішими для відпочинку киян. Новітнє житло повинне відповідати усім світовим стандартам. Новітні комплекси, за Генпланом, будуть зводитися разом із дитячими садками, школами та лікарнями", - повідомляється у презентації Генплану.

Також серед пріоритетів: створення нових бульварів, парків, місць масового відпочинку, а також догляд за Дніпровськими островами, очищення водойм та пляжів.

"Вже у 2008 році стало зрозуміло, що чинний генеральний план не виконує свою регулюючу роль. Що саме спричинило такі висновки. По-перше, за чинним генеральним планом планувалося збільшити площу міста майже вдвічі, приєднавши до нього майже 64 тисячі гектарів території. Це десятки населених пунктів. По друге, в нього було хаотично внесено сотні змін, що спричинило ущільнення існуючої забудови, масову забудову зелених зон, забудову історичного центру висотними об’єктами. І це викликало справедливе невдоволення киян. Крім того, було зроблено помилку в прогнозі чисельності населення на 2020 рік. По чинному генеральному плану – було зроблено прогноз на 2020 рік, що населення буде складати 2,6 млн жителів, а вже сьогодні фактично населення перевищило три мільйони. Те саме стосується рівня автомобілізації", - зазначив начальник комунальной організації "Інститут Генерального плану міста Києва" Сергій Броневицький.

Він додав, що в Європейських країнах Генплани оновлюються кожні п’ять років, а чинний Генплан був створений 20 років тому.

"Генеральний план розроблено в існуючих межах міста без значного розширення його території. Для збалансованого розвитку Києва та області пропонується сформувати Київську агломерацію. Розвиток агломерації базується на формуванні єдиного транспортного каркасу, який забезпечить зв’язок між населеними пунктами, доступність населення до місць прикладання праці, рекреаційних зон та важливих рекреаційних об’єктів. Для вирішення цих питань бажано спільно з адміністрацією області та за допомогою експертів Ради Європи розробити концепцію збалансованого розвитку Київської агломерації", - додав Сергій Броневицький.

Нагадаємо, 21 березня 2018 року мер Києва Віталій Кличко підписав з Метрополією Великого Парижа комюніке про співробітництво в розвитку агломерацій.

Також нагадаємо, у метро на Виноградар збудували перший тунель.

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