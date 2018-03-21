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Кличко підписав з Метрополією Великого Парижа комюніке про співробітництво в розвитку агломерацій

Кличко підписав з Метрополією Великого Парижа комюніке про співробітництво в розвитку агломерацій

Київ • УНН

 • 10805 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. Київ та Метрополія Великого Парижа підписали спільне комюніке для зміцнення взаємовигідної співпраці України і Франції у сфері розвитку агломерацій, сприяння ефективній та інноваційній розбудові територій, культурного діалогу та залучення інвестицій. Комюніке підписали під час круглого столу «Великий Париж - Великий Київ», що відбувся в рамках офіційного візиту делегації Метрополії Великого Парижа до Києва, передає УНН з посиланням на прес-службу мера

Візит французької делегації відбувається на запрошення мера Києва Віталія Кличка та за сприяння Альянсу з інвестиційного супроводу (AIS).

Мер Києва Віталій Кличко, який підписав документ з боку Київради, відзначив, що в створенні агломерації сьогодні зацікавлений не тільки Київ, а й прилеглі до столиці міста.

“І тут треба використовувати найкращий європейський досвід, зокрема французький”, — сказав Кличко.

Міський голова наголосив, що питання про створення Київської агломерації назріло давно і потребує оптимального розв’язання. За словами Кличка, щодня майже півмільйона людей з навколишніх міст і селищ столиці приїздять в Київ на роботу і користуються інфраструктурою столиці та закладами соціальної сфери. Водночас, наголосив він, все це фінансується з бюджету Києва.

“Тому я виступив за необхідність розробки статуту Асоціації міст, селищ, сіл та населених пунктів, що розташовані навколо Києва. Ми цей процес розпочали. І маємо далі рухатися в питанні створення агломерації. Ефект від цього буде всім. Не тільки столиці. Адже разом ми сильніші і більше можемо зробити”, — сказав Віталій Кличко.

Мер Києва переконаний, що громади Києва та області мають налагодити співробітництво для вирішення спільних проблем. Зокрема, щодо стану доріг та інженерних комунікацій, координації роботи громадського транспорту столиці та приміських населених пунктів. Крім того, додав Віталій Кличко, має бути сформоване узгоджене планування розвитку територій.

Мер Києва зауважив, що попри потребу у нових під’їздах до столиці, місто їх не може побудувати, оскільки це — територія області. Крім того, навколо Києва сьогодні відбувається “бум” житлового будівництва, однак об’єкти соціальної інфраструктури не будують.

“Тому ми якомога швидше повинні налагодити співробітництво громад міста та області для вирішення основних проблем. Потрібно скоординувати процеси об’єднання територіальних громад з рухом міст до розширення своєї території”, — сказав Віталій Кличко.

Він подякував французьким колегам за їх інтерес до Києва, візит до столиці та той корисний діалог і співпрацю, яка розпочата.

Кличко додав, що під час візиту делегації Метрополії Великого Парижа, насамперед, необхідно обговорити питання децентралізації, розвитку місцевого самоврядування, створення та розбудови агломерацій.

Метрополія Великого Парижа об’єднує 135 міст та містечок із загальною кількістю мешканців — 7,5 млн. Підприємства Метрополії виробляють 25 відсотків загального ВВП Франції.

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