Кличко підписав з Метрополією Великого Парижа комюніке про співробітництво в розвитку агломерацій

КИЇВ. 21 березня. УНН. Київ та Метрополія Великого Парижа підписали спільне комюніке для зміцнення взаємовигідної співпраці України і Франції у сфері розвитку агломерацій, сприяння ефективній та інноваційній розбудові територій, культурного діалогу та залучення інвестицій. Комюніке підписали під час круглого столу «Великий Париж - Великий Київ», що відбувся в рамках офіційного візиту делегації Метрополії Великого Парижа до Києва, передає УНН з посиланням на прес-службу мера.