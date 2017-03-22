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Пресс-секретарь В.Чорновола: Рабинович убивал дракона, которого звали КПСС

Киев • УНН

 • 17566 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Рабинович помогал Вячеслава Чорноволу популяризировать партию "Народный Рух Украины", а также выстроить сеть антикоммунистической прессы. Об этом заявил народный депутат и лидер партии "За життя" Вадим Рабинович в эфире телеканала " 112 Украина ".

Политик отметил, что в этом году исполняется 80 лет со дня рождения основателя "Народного Руха" Вячеслава Чорновола, с которым его связывает общее политическое прошлое.

"Чорновол был большим человеком, мне выпала большая честь дружить с ним много лет. Когда я жил в Харькове, то они вместе с пресс-секретарем Дмитрием Понамарчуком часто ко мне приезжали. Чорновол мне даже как-то предложил возглавить пресс-службу "Руха", потому что он мне доверял ", - вспомнил парламентарий.

По словам пресс-секретаря и близкого друга Вячеслава Чорновола Дмитрия Понамарчука, Вадим Рабинович оказался именно тем человеком, который помог донести национальную идею Чорновола украинцам.

"В 1997-98 годах Вадим Рабинович владел компанией " Приоритет ", которой принадлежали эксклюзивные права на рекламу на канале " 1 + 1 ". Именно тогда на канале вышли легендарные лозунги Народного Руха Украины " Бандитам - тюрьмы " и " Закон - один для всех " за подписью Вячеслава Чорновола. На канале "Рух" имел льготы", - написал Д.Понамарчук на странице в Facebook.

Он также добавил, что "предприниматель Вадим Рабинович первым создал негосударственное телевидение в Харькове (еще во времена господства КПСС) и охотно предоставлял эфир кандидату в президенты Украины антикоммунисту Вячеславу Чорноволу в 1991 году. Харьков был тогда демократическим и брезговал коммунистами. Вячеслав Чорновол занял второе место на президентских выборах.
В 1992 году Вячеслав Чорновол стал председателем "Народного Руха" и задумал построить всеобъемлющую сеть руховской (антикоммунистической) прессы, поэтому искал тех, кто имел опыт. Рабинович имел. Вадима Рабиновича справедливо можно считать убийцей дракона, которого звали КПСС ".

Лидер "Народного Руха Украины" Вячеслав Чорновол и Дмитрий Паламарчук во время предвыборной кампании

Сам же В.Рабинович утверждает, что гордится знакомством с таким человеком, как Вячеслав Чорновол, который стоял у истоков украинской независимости.

"Я считаю, что такого уровня политика больше не рожала украинская земля. Для меня большая-большая потеря - Чорновол. И я думаю, для Украины это огромная потеря. Это был человек с сердцем, любящим Украины. Я горд тем, что он называл меня своим другом. И думаю, что при нем была бы другая страна. Он бы никогда себе не позволил свои интересы вести впереди интересов своей страны ", - добавил В.Рабинович.

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