Премьерка Польши Шидло подала в отставку
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Премьер-министр Польши Беата Шидло подала в отставку Политическому комитету консервативной политической партии Польши (PiS), и отставка была принята. Об этом сообщает Польское информагентство pap.pl, ссылаясь на слова пресс-секретаря PiS Бейт Мазурек, передает УНН.
Уточняется, что правящая партия Польши выдвинула министра финансов Матеуша Моравецкого на пост премьера вместо Шидло, заявила пресс-секретарь в четверг.
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Она подчеркнула, что Политический комитет решил, что Шидло должна выполнить "важные, известные функции польского правительства".
"С другой стороны, Политический комитет для премьер-министра выдвинул кандидатуру вице-премьера Матеуша Моравиецького", - сказала Мазурек.