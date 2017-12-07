Прем’єрка Польщі Беата Шидло подала у відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Прем’єр-міністр Польщі Беата Шидло подала у відставку до Політичного комітету консервативної політичної партії Польщі (PiS), і відставка була прийнята. Про це повідомляє Польське інформагентство pap.pl, посилаючись на слова прес-секретаря PiS Бейти Мазурек, передає УНН.
Уточнюється, що правляча партія Польщі висунула міністра фінансів Матеуша Моравецкого на пост прем’єра замість Шидло, заявила прес-секретар у четвер.
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Вона підкреслила, що Політичний комітет вирішив, що Шидло повинна виконати “важливі, відомі функції польського уряду”.
“З іншого боку, Політичний комітет для прем’єр-міністра висунув кандидатуру віце-прем’єр-міністра Матеуша Моравієцького”, — сказала Мазурек.