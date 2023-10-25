Премьер Италии: мы не должны допустить ошибку, ослабив совместную поддержку украинского дела
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони указала в среду, что Европейский совет собирается подтвердить поддержку украинского народа, и что не должно быть допущено ошибки, ослабив общую поддержку украинского дела, пишет УНН со ссылкой на Sky TG24.
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"Европейский совет намерен подтвердить свою непоколебимую поддержку украинского народа, который борется за свободу и независимость своей нации в течение 608 дней. Мы не должны допустить ошибку, ослабив нашу общую поддержку украинского дела", - сказала Мелони во время своего выступления перед следующим Европейским советом.
"...в наших национальных интересах поддержать Украину и достичь справедливого мира при полном уважении международного права. Это наша цель, и наша приверженность также распространяется на определение будущих гарантий безопасности, которые нам следует обсудить с учетом переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз, а также на задачу восстановления. То есть мы смотрим не только на настоящее, но и на будущее мира и благополучия, на европейское будущее Украины", – добавила она.
Напомним
Президент Зеленский ринаше обсудил с премьер-министром Италии пути усиления украинской противовоздушной обороны.