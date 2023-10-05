Зеленський обговорив з прем’єркою Італії шляхи посилення української протиповітряної оборони

Цитата

«Під час нашої зустрічі з прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні підтвердили міцне українсько-італійське партнерство. Дякую Італії за принципову й послідовну підтримку в захисті нашої свободи та наших людей, наших родин. Поінформував про перебіг нашого контрнаступу та наші першочергові оборонні потреби. Обговорили наступний пакет військової допомоги Італії, зокрема шляхи посилення нашої протиповітряної оборони», - написав Зеленський у соцмережах.

Також зосередилися на ключових викликах європейській безпеці, таких як гібридні загрози росії.

«Ми повинні захистити наш континент від перетворення росією продовольства, енергії, міграції й інших проблем на зброю. Захистити Україну від російської агресії означає захистити також усю Європу від усіх загроз і дестабілізації, які провокує кремль. Зокрема, в Африці, де Росія дестабілізує цілі країни», - зауважив Зеленський.

Президент з Мелоні також обговорив майбутнє головування Італії у G7. Він подякував прем’єр-міністерці за підтвердження того, що підтримка України буде топовим пріоритетом Італії. Також подякував за готовність Італії взяти патронат над відновленням Одеси.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Іспанії Педром Санчесом новий пакет оборонної підтримки, який містить додаткові засоби ППО, артилерію та антидронові системи.