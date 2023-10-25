Прем'єрка Італії: ми не повинні припуститися помилки, послабивши спільну підтримку української справи

Цитата

"Європейська рада має намір підтвердити свою непохитну підтримку українського народу, який бореться за свободу та незалежність своєї нації протягом 608 днів. Ми не повинні припуститися помилки, послабивши нашу спільну підтримку української справи", - сказала Мелоні під час свого виступу перед наступною Європейською радою.

"... у наших національних інтересах підтримати Україну та досягти справедливого миру за повної поваги міжнародного права. Це наша мета, і наша прихильність також поширюється на визначення майбутніх гарантій безпеки, які нам слід обговорити з урахуванням переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу, а також на завдання відновлення. Тобто ми дивимося не лише на сьогодення, а й на майбутнє миру та благополуччя, на європейське майбутнє України", – додала вона.

Нагадаємо

Президент Зеленський рінаше обговорив з прем’єркою Італії шляхи посилення української протиповітряної оборони.