Премьер заявил, что Всемирный банк поможет Украине с реализацией реформы здравоохранения

"Мы договорились объединить усилия построения новой качественной системы здравоохранения в Украине", - сказал Премьер-министр.

Также, по его словам, с президентом Всемирного банка договорились об углублении сотрудничества в сфере образования, а также в реализации других инфраструктурных объектов.

Напомним, Всемирный банк выразил готовность помочь Украине во внедрении земельной реформы.

Как сообщалось ранее, Всемирный банк рассматривает возможности расширения финансирования реформ в Украине.