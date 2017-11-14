Премьер заявил, что Всемирный банк поможет Украине с реализацией реформы здравоохранения
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Кабинет министров Украины и Всемирный банк договорились о предоставлении помощи по реализации реформы здравоохранения. Об этом сегодня сказал Премьер-министр Украины Владимиром Гройсман на совместном брифинге с президентом группы Всемирного банка Джима Йонг Кимом, передает УНН.
"Мы договорились объединить усилия построения новой качественной системы здравоохранения в Украине", - сказал Премьер-министр.
Также, по его словам, с президентом Всемирного банка договорились об углублении сотрудничества в сфере образования, а также в реализации других инфраструктурных объектов.
Напомним, Всемирный банк выразил готовность помочь Украине во внедрении земельной реформы.
Как сообщалось ранее, Всемирный банк рассматривает возможности расширения финансирования реформ в Украине.