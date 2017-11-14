Прем'єр заявив, що Світовий банк допоможе Україні з реалізацією реформи охорони здоров’я
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Кабінет міністрів України та Світовий банк домовилися про надання допомоги з реалізації реформи охорони здоров’я. Про це сьогодні сказав Прем’єр-міністр України Володимиром Гройсман на спільному брифінгу з президентом групи Світового банку Джима Йонг Кімом, передає УНН.
"Ми домовилися об’єднати зусилля побудови нової якісної системи охорони здоров’я в Україні", - сказав Прем’єр-міністр.
Також, за його словами, з президентом Світового банку домовилися про поглиблення співпраці у сфері освіти, а також в реалізації інших інфраструктурних об’єктів.
Нагадаємо, Світовий банк висловив готовність допомогти Україні у запровадженні земельної реформи.
Як повідомлялось раніше, Світовий банк розглядає можливості розширення фінансування реформ в Україні.