Премьер заверил, что средств для решения проблемных вопросов Авдеевки достаточно
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время брифинга заверил, что средств для решения проблемных вопросов, возникших в связи с интенсивными обстрелами Авдеевки, достаточно, передает корреспондент УНН.
"Сегодня средств на счетах Донецкой военно-гражданской администрации достаточно. В городе денег достаточно. Казначейство работает как часы и задержек любого финансирования нет. Если нужно будет дофинансировать, мы будем это делать в необходимых суммах и здесь нет никаких проблем", - заявил он.
Как сообщал УНН, в Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
Критически важная инфраструктура Авдеевки была разрушена и возникла угроза гуманитарной катастрофы.
По данным штаба АТО, в ночь на 31 января боевики выпустили в сторону украинских позиций более 80 ракет с "Градов".
Президент П.Порошенко прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке. В МИД призвали международных коллег усилить политико-дипломатическое давление на Кремль из-за ситуации в Авдеевке.
Президент поручил созвать заседание трехсторонней контактной группы из-за ситуации в Авдеевке.