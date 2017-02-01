Премьер заверил, что средств для решения проблемных вопросов Авдеевки достаточно

"Сегодня средств на счетах Донецкой военно-гражданской администрации достаточно. В городе денег достаточно. Казначейство работает как часы и задержек любого финансирования нет. Если нужно будет дофинансировать, мы будем это делать в необходимых суммах и здесь нет никаких проблем", - заявил он.

Как сообщал УНН, в Авдеевке объявили чрезвычайное положение.

Критически важная инфраструктура Авдеевки была разрушена и возникла угроза гуманитарной катастрофы.

По данным штаба АТО, в ночь на 31 января боевики выпустили в сторону украинских позиций более 80 ракет с "Градов".

Президент П.Порошенко прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке. В МИД призвали международных коллег усилить политико-дипломатическое давление на Кремль из-за ситуации в Авдеевке.

Президент поручил созвать заседание трехсторонней контактной группы из-за ситуации в Авдеевке.