Прем’єр запевнив, що коштів для вирішення проблемних питань Авдіївки достатньо
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час брифінгу запевнив, що коштів вирішення проблемних питань, які виникли у зв’язку з інтенсивними обстрілами Авдіївки, достатньо, передає кореспондент УНН.
“Сьогодні коштів на рахунках Донецької військово-цивільної адміністрації є достатньо. У місті грошей достатньо. Казначейство працює як годинник і затримок будь-якого фінансування немає. Якщо потрібно буде дофінансувати, ми будемо це робити в необхідних сумах і тут немає жодних проблем,” — заявив він.
Як повідомляв УНН, в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
Критично важлива інфраструктура Авдіївки була зруйнована і виникла загроза гуманітарної катастрофи.
За даними штабу АТО, у ніч на 31 січня бойовики випустили в бік українських позицій понад 80 ракет із “Градів”.
Президент П.Порошенко перервав візит до Німеччини через надзвичайну ситуацію в Авдіївці. У МЗС закликали міжнародних колег посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль через ситуацію в Авдіївці.
Президент доручив скликати засідання тристоронньої контактної групи через ситуацію в Авдіївці.