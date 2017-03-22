Премьер Великобритании Т.Мей находится в безопасности - СМИ

Отмечается, что в результате инцидента работа палаты общин британского парламента была приостановлена, а доступ в здание закрыт.

Сообщается также, что премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй находится в безопасности.

Лидер палаты общин Дэвид Лидингтон заявил парламентариям, что неизвестный ранил ножом полицейского, после чего был застрелен полицией. Также сообщается, что на расположенном рядом с парламентом Вестминстерском мосту машина сбила несколько человек.

Напомним, около десяти человек получили ранения в результате стрельбы у здания парламента Великобритании в Лондоне .