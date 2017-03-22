Прем'єр Великої Британії Т.Мей знаходиться в безпеці - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Внаслідок стрілянини біля будівлі британського парламенту прем’єр-міністр Тереза Мей не постраждала і наразі вона знаходиться в безпечному місці, передає УНН з посиланням на ВВС.
Зазначається, що внаслідок інциденту робота палати громад британського парламенту була призупинена, а доступ до будівлі закритий.
Повідомляється також, що прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей знаходиться в безпеці.
Лідер палати громад Девід Лідінгтон заявив парламентаріям, що невідомий поранив ножем поліцейського, після чого був застрелений поліцією. Також повідомляється, що на розташованому поруч з парламентом Вестмінстерському мосту машина збила кількох людей.
Нагадаємо, близько десяти людей отримали поранення внаслідок стрілянини біля будівлі парламенту Великої Британії в Лондоні.