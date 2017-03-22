Прем'єр Великої Британії Т.Мей знаходиться в безпеці - ЗМІ

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Внаслідок стрілянини біля будівлі британського парламенту прем’єр-міністр Тереза Мей не постраждала і наразі вона знаходиться в безпечному місці, передає УНН з посиланням на ВВС.

Зазначається, що внаслідок інциденту робота палати громад британського парламенту була призупинена, а доступ до будівлі закритий.

Повідомляється також, що прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей знаходиться в безпеці.

Лідер палати громад Девід Лідінгтон заявив парламентаріям, що невідомий поранив ножем поліцейського, після чого був застрелений поліцією. Також повідомляється, що на розташованому поруч з парламентом Вестмінстерському мосту машина збила кількох людей.

Нагадаємо, близько десяти людей отримали поранення внаслідок стрілянини біля будівлі парламенту Великої Британії в Лондоні.

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