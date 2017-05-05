Премьер поздравил ветеранов с Днем памяти и примирения

В.Гройсман накануне Дня памяти и примирения и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне - 8 и 9 мая - поздравил ветеранов Второй мировой войны - бывших работников Кабинета Министров Украины и Совета министров УССР.

"Хочу поздравить в канун Великой Победы всех нас и сказать вам слова благодарности за то, что в свое время, когда был такой серьезный вызов, вы взяли на свои плечи, судьбу огромную ответственность и показали всему миру мужество, подвиг, способность, выдержку и в конце концов большую победу", - подчеркнул глава правительства и пожелал ветеранам здоровья, мира и благополучия в семьях.

Он отметил, что сегодня Украина снова испытывает военной агрессии - теперь со стороны Российской Федерации, но страна выстоит и восстановит свой суверенитет и территориальную целостность. "Наша задача сегодня заключается в том, чтобы принять исторический вызов, справиться с ним и сделать так, чтобы Украина заняла достойное место на карте Европы и мира как большое европейское государство", - отметил Премьер-министр.

В.Гройсман подчеркнул значительную роль ветеранов и их современников в восстановлении послевоенной Украине, поскольку труд миллионов людей в послевоенное время заложила основы для построения уже современной независимой Украины.

Участники встречи почтили память погибших во Второй мировой войне.

Как сообщал УНН, правоохранители принимают меры для предотвращения провокаций 8-9 мая.