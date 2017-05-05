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Прем'єр привітав ветеранів з Днем пам'яті та примирення

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман привітав ветеранів Другої світової війни - колишніх працівників Кабінету Міністрів із прийдешніми Днем пам'яті та примирення і Днем перемоги, передає УНН з посиланням на Урядовий портал.

Прем'єр привітав ветеранів з Днем пам'яті та примирення

В.Гройсман напередодні Дня пам'яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні – 8 та 9 травня – привітав ветеранів Другої світової війни – колишніх працівників Кабінету Міністрів України та Ради міністрів УРСР.

"Хочу привітати у переддень Великої Перемоги усіх нас і сказати вам слова вдячності за те, що у свій час, коли був такий серйозний виклик, ви взяли на свої плечі, долю величезну відповідальність і показали усьому світу мужність, подвиг, здатність, витримку і врешті-решт велику перемогу", – наголосив Глава Уряду та побажав ветеранам здоров'я, миру та благополуччя у родинах.

Він відзначив, що сьогодні Україна знову зазнає військової агресії – тепер з боку Російської Федерації, але країна вистоїть та відновить свій суверенітет і територіальну цілісність. "Наше завдання сьогодні полягає у тому, щоб прийняти історичний виклик, впоратися з ним і зробити так, щоб Україна посіла гідне місце на мапі Європи і світу як велика європейська держава", – зауважив Прем’єр-міністр.

В.Гройсман підкреслив значну роль ветеранів та їх сучасників у відбудові післявоєнної України, оскільки праця мільйонів людей в повоєнні часи заклала основи для побудови вже сучасної незалежної України.

Учасники зустрічі вшанували пам'ять загиблих у Другій світовій війні.

Як повідомляв УНН, правоохоронці вживають заходів для запобігання провокацій 8-9 травня.

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