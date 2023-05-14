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13 марта, 19:26 • 57320 просмотра

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13 марта, 15:57 • 108701 просмотра

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Премьер Польши: Зеленский - самый выдающийся лидер 21 века

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 мая. УНН. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал президента Украины Владимира Зеленского защитником европейских ценностей, пишет dpa, передает УНН.

Детали

Зеленский является «великим европейским лидером», «героем» и «самым выдающимся лидером на международной арене в 21 веке», заявил Моравецкий в воскресенье во время церемонии вручения премии Карла Великого Зеленскому и украинскому народу.

«Президент Зеленский является образцом для подражания для каждого политика», — сказал польский лидер. С другой стороны, «варварские атаки россии являются полной противоположностью той свободной Европы, которую защищает Украина».

В своем выступлении Моравецкий процитировал бывшего министра иностранных дел Франции и пионера европейского объединения Робера Шумана, который сказал, что объединенная Европа в принципе должна быть открытой для каждой демократической европейской страны.

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