Прем'єр Польщі: Зеленський – найвидатніший лідер 21 століття
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький назвав президента України Володимира Зеленського захисником європейських цінностей, пише dpa, передає УНН.
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Зеленський є «великим європейським лідером», «героєм» та «найвидатнішим лідером на міжнародній арені у 21 столітті», заявив Моравецький у неділю під час церемонії вручення премії Карла Великого Зеленському та українському народу.
«Президент Зеленський є взірцем для наслідування для кожного політика», — сказав польський лідер. З іншого боку, «варварські атаки росії є повною протилежністю до тієї вільної Європи, яку захищає Україна».
У своєму виступі Моравецький процитував колишнього міністра закордонних справ Франції та піонера європейського об'єднання Робера Шумана, який сказав, що об'єднана Європа в принципі має бути відкритою для кожної демократичної європейської країни.