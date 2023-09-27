Премьер Польши Моравецкий намекнул на возможность расширения введенного на украинские продукты эмбарго
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Премьер Польши Матеуш Моравецкий намекнул на возможность расширения эмбарго, введенного на украинские продукты, передает УНН со ссылкой на польское бизнес-издание wnp.pl.
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"Мы всегда будем на вашей стороне, даже если это противоречит европейским правилам", - заверил Моравецкий, выступая перед фермерами во вторник во время митинга в Тшцянке.
"Я поставил госпоже (главе Еврокомиссии) Урсуле фон дер Ляйен ультиматум: либо вы продлеваете запрет на ввоз украинского зерна после 15 сентября, либо мы делаем это сами. Они его не продлевали, мы это сделали сами", - заявил он.
"Пока не будет разработан механизм сотрудничества, мы будем действовать таким образом в отношении всей продукции с Востока, потому что интерес польского фермера является нашим приоритетом, он для нас является абсолютно важным", - сказал премьер-министр Польши.
"За последствия войны должна платить россия, а не польское сельское хозяйство, и так будет до тех пор, пока правительство ПиС держит бразды правления", - заявил Моравецкий.
Напомним
На 27 сентября запланированы дополнительные переговоры Украины с Польшей по экспорту агропродукции.
Польша, Словакия и Венгрия объявили о введенных на уровне стран ограничениях на импорт украинского зерна после того, как Европейская комиссия решила не продлевать запрет импорта в пять стран-членов ЕС после 15 сентября. Спор обострился после того, как Украина подала жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) по поводу запретов.