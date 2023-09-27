Прем'єр Польщі Моравецький натякнув на можливість розширення введеного на українські продукти ембарго

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"Ми завжди будемо на вашому боці, навіть якщо це суперечить європейським правилам", - запевнив Моравецький, виступаючи перед фермерами у вівторок під час мітингу в Тшцянці.

"Я поставив пані (голові Єврокомісії) Урсулі фон дер Ляєн ультиматум: або ви продовжуєте заборону на ввезення українського зерна після 15 вересня, або ми робимо це самі. Вони його не продовжували, ми це зробили самі", - заявив він.

"Поки не буде розроблено механізм співпраці, ми діятимемо таким чином щодо всієї продукції зі Сходу, тому що інтерес польського фермера є нашим пріоритетом, він для нас є абсолютно важливим", - сказав прем'єр-міністр Польщі.

"За наслідки війни має платити росія, а не польське сільське господарство, і так буде доти, доки уряд ПіС тримає кермо влади", - заявив Моравецький.

Нагадаємо

На 27 вересня заплановані додаткові переговори України з Польщею щодо експорту агропродукції.

Польща, Словаччина та Угорщина оголосили про введені на рівні країн обмеження на імпорт українського зерна після того, як Європейська комісія вирішила не продовжувати заборону імпорту до п'яти країн-членів ЄС рісля 15 вересня. Суперечка загострилася після того, як Україна подала скаргу до Світової організації торгівлі (СОТ) з приводу заборон.