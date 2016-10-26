Премьер: Никто не может препятствовать децентрализации

Комментируя вопрос, почему Харьковская, Киевская и Закарпатская области имеют наименьшее в Украине количество объединенных территориальных общин, глава правительства отметил: "Это, наверное, такое двустороннее движение, где, с одной стороны, не хватает местного лидерства, а с другой стороны, возможно, на уровне районов нет понимания необходимости процесса".

Говоря о Закарпатской области, Премьер-министр отметил, что правительство занимается вопросом этого региона и прилагает усилия для того, чтобы помочь закарпатским общинам объединиться.

"Считаю, что никто не имеет права этому препятствовать", - подчеркнул он.

Также будет сдвинута с места ситуация в Харьковской области, отметил Владимир Гройсман.

Премьер-министр привел пример Тернопольской области, которая является лидером по объединению территориальных общин.

"Я рассматриваю эти вопросы как вызов для нас более тщательно заниматься этими регионами для того, чтобы дать возможность им быть успешными", - отметил глава правительства.

В.Гройсман отметил, что сегодня между областями есть конкуренция, которая будет усиливаться. Сильнее в такой конкуренции будут те области, которые имеют большинство самодостаточных общин, получивших увеличенные бюджеты, возможности и полномочия.

"Конечно, те, кто являются лидерами, будут побеждать и в экономическом плане, и в качестве жизни людей", - отметил Владимир Гройсман.

Напомним, в процессе внедрения реформы по децентрализации в Украине возник ряд проблем - в некоторых областях процесс объединения территориальных общин, который фактически является начальным этапом реформы, почти не продвигается. Кроме того, на пути создания ОТО стали Центральная избирательная комиссия, которая отказала ряду общин в назначении выборов.

17 октября 2016 г. в Окружном административном суде Киева состоялось первое заседание по признанию неправомерным постановления Центральной избирательной комиссии об отказе в назначении выборов в Воютичском сельском совете (Львовская область). Второе заседание назначено на 1 ноября 2016 года.

Напомним, 143 ОТО проведут первые выборы 18 декабря. До конца года в Украине будет 368 объединенных общин. Однако ЦИК отказала почти трем десяткам ОТО в проведении выборов. Эти ОТО созданы на стыке разных районов, что по мнению комиссии делает невозможным проведение выборов до внесения изменения в границы городов или районов.

По мнению эксперта местного самоуправления Руслана Плюща, ситуация, которая возникла, требует решения, ведь тормозит процесс децентрализации. Кроме того, как отметил эксперт, такой отказ ЦИК в назначении выборов противоречит действующему закону о "О добровольном объединении территориальных общин" и разъяснению профильного комитета ВРУ (от 8 сентября 2016 г. - ред.).

Сейчас уже три ОТО подали в суд на решение ЦИК об отказе в назначении выборов. Еще ряд общин вероятно готовят аналогичные иски. По мнению юриста эти иски имеют перспективу.