Прем’єр: Ніхто не може перешкоджати децентралізації

Коментуючи питання, чому Харківська, Київська та Закарпатська області мають найменшу в Україні кількість об’єднаних територіальних громад, Голова Уряду зауважив: “Це, напевно, такий двосторонній рух, де, з одного боку, не вистачає місцевого лідерства, а з іншого боку, можливо, на рівні районів немає розуміння необхідності процесу”.

Говорячи про Закарпатську область, Прем’єр-міністр зауважив, що Уряд займається питанням цього регіону і докладає зусиль для того, щоби допомогти закарпатським громадам об’єднатися.

“Вважаю, що ніхто не має права цьому перешкоджати”, — підкреслив він.

Також буде зрушена з місця ситуація у Харківській області, зазначив Володимир Гройсман.

Прем’єр-міністр навів приклад Тернопільської області, що є лідером з об’єднання територіальних громад.

“Я розглядаю ці питання як виклик для нас більш ретельно займатися цими регіонами для того, щоб дати можливості їм бути успішними”, — зазначив Голова Уряду.

В.Гройсман зауважив, що сьогодні між областями є конкуренція, що буде посилюватися.

Сильнішими у такій конкуренції будуть ті області, які мають більшість самодостатніх громад, що отримали збільшені бюджети, можливості і повноваження.

“Звісно, ті, хто є лідерами, будуть перемагати і в економічному плані, і в якості життя людей”, — зауважив Володимир Гройсман.

Нагадаємо, в процесі впровадження реформи з децентралізації в Україні виник ряд проблем — в деяких областях процес об’єднання територіальних громад, який фактично є початковим етапом реформи, майже не просувається. Крім того, на шляху створення ОТГ стали Центральна виборча комісія, яка відмовила ряду громад у призначенні виборів.

17 жовтня 2016 року в Окружному адміністративному суді Києва відбулося перше засідання щодо визнання неправомірною постанови Центральної виборчої комісії щодо відмови у призначенні виборів у Воютицькій сільській раді (Львівська область). Друге засідання призначене на 1 листопада 2016 року.

Нагадаємо, 143 ОТГ проведуть перші вибори 18 грудня. До кінця року в Україні буде 368 об’єднаних громад. Однак ЦВК відмовила майже трьом десяткам ОТГ у проведенні виборів. Ці ОТГ створені на межі різних районів, що на думку комісії унеможливлює проведення виборів до внесення зміни у межі міст або районів.

На думку експерта місцевого самоврядування Руслана Плюща ситуація, яка виникла, потребує розв’язання, адже гальмує процес децентралізації. Крім того, як наголосив експерт така відмова ЦВК у призначенні виборів суперечить чинному закону про “Про добровільне об’єднання територіальних громад” та роз’ясненню профільного комітету ВРУ (від 8 вересня 2016, — ред.).

Наразі вже три ОТГ подали до суду на рішення ЦВК про відмову у призначенні виборів. Ще ряд громад ймовірно готують аналогічні позови. На думку юристі ці повозові мають перспективу.