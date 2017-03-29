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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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Премьер: НАПК нужно публично и открыто перезагрузить

Премьер: НАПК нужно публично и открыто перезагрузить

Киев • УНН

 • 8047 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции необходимо публично и открыто перезагрузить. Об этом в ходе заседания Кабинета министров Украины заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.

"Что касается НАПК, я подчеркиваю, что надо публично, открыто произвести перезагрузку, потому что так мы далеко никуда не пойдем, если управляют процессом, самым важным для нашей страны, люди, которые не способны его организовать. Ну ошибки, надо их признать", - сказал В.Гройсман.

При этом он подчеркнул, чтобы глава НАПК Н.Корчак работала на эффективном уровне.

"Руководитель НАПК получает 101 тыс. в месяц гривен и хочу чтобы человек, который получает сто тысяч в месяц работал на эффективном уровне", - сказал В.Гройсман.

Напомним, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал председателя и членов Назка сегодня уйти в отставку .

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