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Прем'єр: НАЗК потрібно публічно і відкрито перезавантажити

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Національне агентство із запобігання корупції необхідно публічно і відкрито перезавантажити. Про це в ході засідання Кабінету міністрів України заявив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.

"Що стосується НАЗК, я наголошую, що треба публічно, відкрито зробити перезавантаження, бо так ми далеко нікуди не підемо, якщо управляють процесом, надважливим для нашої країни, люди, які не здатні його організувати. Ну помилки, треба їх визнати",- сказав В.Гройсман.

При цьому він наголосив, щоб голова НАЗК Н.Корчак працювала на ефективному рівні.

"Керівник НАЗК України отримує 101 тис. в місяць гривень і хочу щоб людина, яка отримує сто тисяч в місяць працювала на ефективному рівні",- сказав В.Гройсман.

Нагадаємо, Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав голову і членів НАЗК сьогодні піти у відставку.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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