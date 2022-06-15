Премьер-министры Черногории и Албании посетили Киевскую область
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Премьер-министры Черногории Дритан Абазович и Албании Эди Рама посетили разрушенные российскими оккупантами Ирпень и Бородянку в Киевской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу Абазовича.
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"Мы прибыли в Киев с Эди Рамой, чтобы искренне поддержать Украину и ее граждан в защите своих прав на свободу! Черногория и дальше будет помогать Украине в это тяжелое время и гуманитарную катастрофу", – написал Абазович.
Также премьер-министр Черногории опубликовал видео из Бородянки и Ирпеня.
Напомним
Правительство Черногории решило предоставить Украине дополнительную военную помощь.