Прем'єр-міністри Чорногорії та Албанії відвідали Київщину

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"Ми прибули до Києва з Еді Рамою, щоб щиро підтримати Україну та її громадян у захисті своїх прав на свободу! Чорногорія й надалі допомагатиме Україні у цей важкий час й гуманітарну катастрофу", – написав Абазович.

Також прем'єр-міністр Чорногорії опублікував відео з Бородянки та Ірпеня.

Нагадаємо

Уряд Чорногорії вирішив надати Україні додаткову військову допомогу.