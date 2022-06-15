Прем'єр-міністри Чорногорії та Албанії відвідали Київщину
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Прем'єр-міністри Чорногорії Дрітан Абазович та Албанії Еді Рама відвідали зруйновані російськими окупантами Ірпінь і Бородянку на Київщині. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook-сторінку Абазовича.
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"Ми прибули до Києва з Еді Рамою, щоб щиро підтримати Україну та її громадян у захисті своїх прав на свободу! Чорногорія й надалі допомагатиме Україні у цей важкий час й гуманітарну катастрофу", – написав Абазович.
Також прем'єр-міністр Чорногорії опублікував відео з Бородянки та Ірпеня.
Нагадаємо
Уряд Чорногорії вирішив надати Україні додаткову військову допомогу.