Премьер-министра Саксонии критикуют за призыв снять санкции c Москвы

КИЕВ. 9 июня. УНН. Немецкие политики критикуют призыв премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера снять санкции с России. "Россия является стратегически важным партнером, нам нужно прекратить санкции для лучших отношений", - написал саксонский премьер после встречи с российским президентом Владимиром Путиным во время международного экономического форума в Санкт-Петербурге, который состоялся в пятницу, 7 июня. Кречмер также пригласил российского президента в Саксонию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.