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Маас: ФРН та Франція продовжать допомагати у врегулюванні на Донбасі

Маас: ФРН та Франція продовжать допомагати у врегулюванні на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Німеччина і Франція продовжать надавати підтримку Україні у врегулюванні ситуації на сході країни і в реалізації реформ. Про це заявив у четвер міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас перед поїздкою до Києва, передає УНН з посиланням на прес-службу МЗС Німеччини.

"Для мене важливо поїхати до Києва відразу після того, як президент Зеленський вступив на посаду, разом з моїм французьким колегою, щоб дати зрозуміти, що Німеччина і Франція не зменшують свою прихильність Україні, як раз навпаки", - зазначив Маас.

З його слів, народ України пов'язує великі надії з обранням нового президента.

"Ми хочемо запропонувати нашу підтримку президенту Зеленському в реалізації цих надій. Це буде вимагати подальших реформ, особливо у боротьбі з корупцією", - додав голова МЗС ФРН.

"І жителі східної України потребують, нарешті, миру. Імпульс цих виборів може дати можливість вийти з глухого кута і, нарешті, реалізувати мирний план мінських угод", - повідомив очільник німецького МЗС.

"Німеччина і Франція хочуть зробити все можливе, щоб допомогти. Ми також будемо вимагати конструктивного внеску з боку Росії", - зазначив Маас.

Нагадаємо, голова МЗС Німеччини Хайко Маас приїде в Україну в четвер.

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