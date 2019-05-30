Маас: ФРН та Франція продовжать допомагати у врегулюванні на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Німеччина і Франція продовжать надавати підтримку Україні у врегулюванні ситуації на сході країни і в реалізації реформ. Про це заявив у четвер міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас перед поїздкою до Києва, передає УНН з посиланням на прес-службу МЗС Німеччини.
"Для мене важливо поїхати до Києва відразу після того, як президент Зеленський вступив на посаду, разом з моїм французьким колегою, щоб дати зрозуміти, що Німеччина і Франція не зменшують свою прихильність Україні, як раз навпаки", - зазначив Маас.
З його слів, народ України пов'язує великі надії з обранням нового президента.
"Ми хочемо запропонувати нашу підтримку президенту Зеленському в реалізації цих надій. Це буде вимагати подальших реформ, особливо у боротьбі з корупцією", - додав голова МЗС ФРН.
"І жителі східної України потребують, нарешті, миру. Імпульс цих виборів може дати можливість вийти з глухого кута і, нарешті, реалізувати мирний план мінських угод", - повідомив очільник німецького МЗС.
"Німеччина і Франція хочуть зробити все можливе, щоб допомогти. Ми також будемо вимагати конструктивного внеску з боку Росії", - зазначив Маас.
Нагадаємо, голова МЗС Німеччини Хайко Маас приїде в Україну в четвер.