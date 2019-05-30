Маас: ФРН та Франція продовжать допомагати у врегулюванні на Донбасі

КИЇВ. 30 травня. УНН. Німеччина і Франція продовжать надавати підтримку Україні у врегулюванні ситуації на сході країни і в реалізації реформ. Про це заявив у четвер міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас перед поїздкою до Києва, передає УНН з посиланням на прес-службу МЗС Німеччини.