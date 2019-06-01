У Росії вперше опублікували оригінал Пакту Молотова-Ріббентропа
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. У Росії вперше опублікували радянські оригінали Договору про ненапад між СРСР і Німеччиною, який був укладений 23 серпня 1939 року, а також секретний додатковий протокол до нього. Про це повідомляє УНН з посиланням на фонд "Історична пам'ять".
Як зазначили в Фонді, ці документи опубліковані вперше, оскільки раніше історикам були доступні лише фотокопії німецьких оригіналів цих документів. Скани російських оригіналів пакту надав Історико-документальний департамент МЗС Росії.
Документи у наведених копіях є у двох екземплярах – віддруковані на друкарській машинці російською і німецькою мовами із підписами наркома закордонних справ СРСР В'ячеслава Молотова і міністра закордонних справ Німеччини Йоахіма фон Ріббентропа.
У секретному додатковому протоколі до Договору про ненапад сказано, що сторони домовилися про "розмежування сфер обопільних інтересів у Східній Європі", а також територіально-політичного перевлаштування областей, які входять до складу Прибалтійських держав і Польщі. Також встановлено межі сфер інтересів.
Нагадаємо, у 2015 році російський президент Володимир Путін заявив, що СРСР докладав великих зусиль для формування антифашистської коаліції, але його залишили один на один з Німеччиною.