У Росії вперше опублікували оригінал Пакту Молотова-Ріббентропа

Як зазначили в Фонді, ці документи опубліковані вперше, оскільки раніше історикам були доступні лише фотокопії німецьких оригіналів цих документів. Скани російських оригіналів пакту надав Історико-документальний департамент МЗС Росії.



Документи у наведених копіях є у двох екземплярах – віддруковані на друкарській машинці російською і німецькою мовами із підписами наркома закордонних справ СРСР В'ячеслава Молотова і міністра закордонних справ Німеччини Йоахіма фон Ріббентропа.



У секретному додатковому протоколі до Договору про ненапад сказано, що сторони домовилися про "розмежування сфер обопільних інтересів у Східній Європі", а також територіально-політичного перевлаштування областей, які входять до складу Прибалтійських держав і Польщі. Також встановлено межі сфер інтересів.

Нагадаємо, у 2015 році російський президент Володимир Путін заявив, що СРСР докладав великих зусиль для формування антифашистської коаліції, але його залишили один на один з Німеччиною.