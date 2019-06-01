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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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7 марта, 06:35 • 109720 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136601 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 144281 просмотра

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В России впервые опубликовали оригинал Пакта Молотова-Риббентропа

Киев  •  УНН

 • 16606 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. В России впервые опубликовали советские оригиналы Договора о ненападении между СССР и Германией, который был заключен 23 августа 1939, а также секретный дополнительный протокол к нему. Об этом сообщает УНН со ссылкой на фонд "Историческая память".

Как отметили в Фонде, эти документы опубликованы впервые, поскольку ранее историкам были доступны только фотокопии немецких оригиналов этих документов. Сканы российских оригиналов пакта предоставил Историко-документальный департамент МИД России.

Документы в приведенных копиях у двух экземплярах - отпечатанные на пишущей машинке на русском и немецком языках с подписями наркома иностранных дел СССР Вячеслава Молотова и министра иностранных дел Германии Иоахима фон Риббентропа.

В секретном дополнительном протоколе к Договору о ненападении сказано, что стороны договорились о "разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе", а также территориально-политического переустройства областей, входящих в состав Прибалтийских государств и Польши. Также установлены границы сфер интересов.

Напомним, в 2015 году российский президент Владимир Путин заявил, что СССР прилагал большие усилия для формирования антифашистской коалиции, но его оставили один на один с Германией.

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