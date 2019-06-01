В России впервые опубликовали оригинал Пакта Молотова-Риббентропа

Как отметили в Фонде, эти документы опубликованы впервые, поскольку ранее историкам были доступны только фотокопии немецких оригиналов этих документов. Сканы российских оригиналов пакта предоставил Историко-документальный департамент МИД России.



Документы в приведенных копиях у двух экземплярах - отпечатанные на пишущей машинке на русском и немецком языках с подписями наркома иностранных дел СССР Вячеслава Молотова и министра иностранных дел Германии Иоахима фон Риббентропа.



В секретном дополнительном протоколе к Договору о ненападении сказано, что стороны договорились о "разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе", а также территориально-политического переустройства областей, входящих в состав Прибалтийских государств и Польши. Также установлены границы сфер интересов.

Напомним, в 2015 году российский президент Владимир Путин заявил, что СССР прилагал большие усилия для формирования антифашистской коалиции, но его оставили один на один с Германией.