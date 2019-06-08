Прем'єр-міністра Саксонії критикують за заклик зняти санкції з Москви

КИЇВ. 9 червня. УНН. Німецькі політики критикують заклик прем'єр-міністра Саксонії Міхаеля Кречмера зняти санкції з Росії. "Росія є стратегічно важливим партнером, нам потрібно припинити санкції для кращих відносин", - написав саксонський прем'єр після зустрічі із російським президентом Володимиром Путіним під час міжнародного економічного форуму у Санкт-Петербурзі, який відбувся в п'ятницю, 7 червня. Кречмер також запросив російського президента до Саксонії. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.