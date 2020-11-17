Премьер-министра предупредили об угрозе ядерной безопасности в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Госатомрегулирование призвало Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля отреагировать на срыв ремонтов отечественных АЭС, поскольку речь идет о ядерной безопасности страны. Об этом в своем Facebook написала эксперт по вопросам атомной энергетики Ольга Кошарная, ссылаясь на соответствующее письмо, передает УНН.
Она уточнила, что вина за срыв ремонта энергоблоков АЭС и проведение некачественных работ - полностью на совести "Энергоатома" и его некомпетентного, как считает Кошарна, руководства.
В частности Госатомрегулирование, по ее данным, информировало Премьер-министра, что сейчас отсутствуют основания для:
- выдачи отдельного письменного разрешения на пуск ядерной установки энергоблока № 2ВП "Запорожская АЭС" после планово-предупредительного ремонта с перегрузкой активной зоны и дальнейшей его эксплуатации на энергетических уровнях мощности;
- внесения изменений (переоформление) лицензии серии ЭО №000196 от 10 августа 2004 года на право осуществления деятельности на этапе жизненного цикла "эксплуатация" ядерной установки энергоблока № 5 ОП "Запорожская АЭС" с целью осуществления деятельности на этапе жизненного цикла "эксплуатация" ядерной установки энергоблока № 5 ОП "Запорожская АЭС" при долгосрочной эксплуатации и выдачи отдельного письменного разрешения первый пуск ядерной установки энергоблока № 5 ОП "Запорожская АЭС" после выполнения мероприятий по продлению срока эксплуатации ядерной установки;
- эксплуатации энергоблока № 6 ОП "Запорожская АЭС" на энергетических уровнях мощности после 31 декабря 2020 г.
"Учитывая, что ненадлежащее выполнение технического обслуживания и ремонтов несет угрозу не только ядерной и радиационной безопасности, но и энергетической безопасности страны, Госатомрегулирование просит Вас вмешаться в ситуацию с целью обеспечения своевременного и полного выполнения ремонтных работ на энергоблоках АЭС Украины", - говорится в обращении Госатомрегулирование к Премьер-министру Украины, которое цитирует Кошарная.
Напомним, "Энергоатом" не может вывести из ремонта 5 из 15 энергоблоков АЭС Украины. Среди причин: непрозрачные тендеры и некачественные работы. Между тем дефицит атомной электроэнергии уже спровоцировал ценовые скачки на электроэнергию для промышленности.
Ранее УНН сообщал, что ущерб "Энергоатома" за 9 месяцев 2020 года достиг 5,3 млрд грн против прибыли прошлого года.