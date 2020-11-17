Премьер-министра предупредили об угрозе ядерной безопасности в Украине

ukru
Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 26996 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
13:46 • 96482 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 70157 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 106822 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 84528 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 94042 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 102136 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101231 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101157 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 114479 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Китай ответил США новыми пошлинами: что попало под удар

Китай ответил США новыми пошлинами: что попало под удар

4 марта, 05:48 • 50437 просмотра
SpaceX отложила запуск Starship Flight 8: что пошло не так с самой мощной ракетой

SpaceX отложила запуск Starship Flight 8: что пошло не так с самой мощной ракетой

4 марта, 07:00 • 40308 просмотра
Венгрия блокирует €20-миллиардный пакет помощи Украине, фон дер Ляйен может предложить более креативные подходы - Politico

Венгрия блокирует €20-миллиардный пакет помощи Украине, фон дер Ляйен может предложить более креативные подходы - Politico

4 марта, 08:00 • 73499 просмотра
Приостановка военной помощи Трампом выглядит как попытка подтолкнуть Киев к капитуляции - нардеп

Приостановка военной помощи Трампом выглядит как попытка подтолкнуть Киев к капитуляции - нардеп

4 марта, 08:47 • 57432 просмотра
россия откладывает переговоры с США и готовится к новой войне в Балтике - ЦПД РНБО

россия откладывает переговоры с США и готовится к новой войне в Балтике - ЦПД РНБО

4 марта, 09:14 • 94790 просмотра
публикации
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

13:46 • 96482 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

12:57 • 106822 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 371676 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 323008 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 476658 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

14:27 • 25014 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 127708 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 205268 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 232235 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 211073 просмотра
Актуальное
Премьер-министра предупредили об угрозе ядерной безопасности в Украине

Премьер-министра предупредили об угрозе ядерной безопасности в Украине

Киев  •  УНН

 • 16437 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Госатомрегулирование призвало Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля отреагировать на срыв ремонтов отечественных АЭС, поскольку речь идет о ядерной безопасности страны. Об этом в своем Facebook написала эксперт по вопросам атомной энергетики Ольга Кошарная, ссылаясь на соответствующее письмо, передает УНН.

Она уточнила, что вина за срыв ремонта энергоблоков АЭС и проведение некачественных работ - полностью на совести "Энергоатома" и его некомпетентного, как считает Кошарна, руководства.

В частности Госатомрегулирование, по ее данным, информировало Премьер-министра, что сейчас отсутствуют основания для:

- выдачи отдельного письменного разрешения на пуск ядерной установки энергоблока № 2ВП "Запорожская АЭС" после планово-предупредительного ремонта с перегрузкой активной зоны и дальнейшей его эксплуатации на энергетических уровнях мощности;

- внесения изменений (переоформление) лицензии серии ЭО №000196 от 10 августа 2004 года на право осуществления деятельности на этапе жизненного цикла "эксплуатация" ядерной установки энергоблока № 5 ОП "Запорожская АЭС" с целью осуществления деятельности на этапе жизненного цикла "эксплуатация" ядерной установки энергоблока № 5 ОП "Запорожская АЭС" при долгосрочной эксплуатации и выдачи отдельного письменного разрешения первый пуск ядерной установки энергоблока № 5 ОП "Запорожская АЭС" после выполнения мероприятий по продлению срока эксплуатации ядерной установки;

- эксплуатации энергоблока № 6 ОП "Запорожская АЭС" на энергетических уровнях мощности после 31 декабря 2020 г.

"Учитывая, что ненадлежащее выполнение технического обслуживания и ремонтов несет угрозу не только ядерной и радиационной безопасности, но и энергетической безопасности страны, Госатомрегулирование просит Вас вмешаться в ситуацию с целью обеспечения своевременного и полного выполнения ремонтных работ на энергоблоках АЭС Украины", - говорится в обращении Госатомрегулирование к Премьер-министру Украины, которое цитирует Кошарная.

Напомним, "Энергоатом" не может вывести из ремонта 5 из 15 энергоблоков АЭС Украины. Среди причин: непрозрачные тендеры и некачественные работы. Между тем дефицит атомной электроэнергии уже спровоцировал ценовые скачки на электроэнергию для промышленности.

Ранее УНН сообщал, что ущерб "Энергоатома" за 9 месяцев 2020 года достиг 5,3 млрд грн против прибыли прошлого года.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы