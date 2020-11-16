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"Енергоатом" не виводить енергоблоки з ремонту і провокує подорожчання електроенергії

"Енергоатом" не виводить енергоблоки з ремонту і провокує подорожчання електроенергії

Київ • УНН

 • 15561 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Федерація роботодавців України поскаржилася на різкий скачок цін на електроенергію для промисловості. Причиною тому стали зволікання "Енергоатому" з ремонтом енергоблоків АЕС і неможливість дати необхідну споживачам потужність до зимового періоду, повідомляє УНН.

"Зараз відключені від енергосистеми 5 з 15 енергоблоків на АЕС. А саме в атомної генерації дешева енергія. З настанням зими попит на електроенергію продовжить рости, за прогнозами держкомпанії "Укренерго". І якщо не запустити в роботу блоки атомних електростанцій, що простоюють, електроенергія продовжить дорожчати. В такому випадку виробництво стане збитковим для цілого ряду галузей промисловості, і його доведеться зупиняти. Таких цінових і тарифних стрибків ніякий бізнес просто не витримає! Це призведе до того, що тисячі людей втратять кошти для існування", - відзначили в Федерації роботодавців.

У жовтні Міненерго в черговий раз сфокусувало увагу "Енергоатому" на тому, що їх ремонтна кампанія спланована неефективно і вони повинні негайно прискорити цей процес до зими. За даними міністерства, зрив ремонтів стане причиною дефіциту атомної електроенергії, який доведеться перекривати іншими генераціями взимку.

Станом на 16 листопада "Енергоатом" повідомляє, що всі АЕС України працюють на повну потужність без обмежень, проте в ремонті як і раніше знаходиться третина енергоблоків країни.

Нагадаємо, "Енергоатом" також зірвав терміни введення в експлуатацію могильника для відпрацьованого ядерного палива в Чорнобилі.

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