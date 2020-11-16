"Энергоатом" не выводит энергоблоки из ремонта и провоцирует подорожание электроэнергии
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Федерация работодателей Украины пожаловалась на резкий скачок цен на электроэнергию для промышленности. Причиной тому стали промедления "Энергоатома" с ремонтом энергоблоков АЭС и невозможность дать необходимую потребителям мощность к зимнему периоду, сообщает УНН.
"Сейчас отключены от энергосистемы 5 из 15 энергоблоков на АЭС. А именно у атомной генерации дешевая энергия. С наступлением зимы спрос на электроэнергию продолжит расти, по прогнозам госкомпании "Укрэнерго". И если не запустить в работу простаивающие блоки атомных электростанций, электроэнергия продолжит дорожать. В таком случае производство станет убыточным для целого ряда отраслей промышленности, и его придется останавливать. Таких ценовых и тарифных скачков никакой бизнес просто не выдержит! Это приведет к тому, что тысячи людей потеряют средства к существованию", - отметили в Федерации работодателей.
В октябре Минэнерго в очередной раз сфокусировало внимание "Энергоатома" на том, что их ремонтная кампания спланирована неэффективно и они должны немедленно ускорить этот процесс к зиме. По данным министерства, срыв ремонтов станет причиной дефицита атомной электроэнергии, который придется перекрывать другими генерациями зимой.
По состоянию на 16 ноября "Энергоатом" сообщает, что все АЭС Украины работают на полную мощность без ограничений, однако на ремонте по-прежнему находится треть энергоблоков страны.
Напомним, "Энергоатом" также сорвал сроки ввода в эксплуатацию могильника для отработанного ядерного топлива в Чернобыле.