Зимой ожидается дефицит мощностей АЭС - Минэнерго назвало причины

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КИЕВ. 30 октября. УНН. Руководительница Минэнерго Ольга Буславец провела совещание относительно ремонтов и модернизации энергогенерирующих компаний и теплоэлектроцентралей, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На заседании были рассмотрены доработанные графики ремонтов основного оборудования предприятий атомной и тепловой генерации.

НАЭК "Энергоатом" во исполнение протокольного поручения предыдущего заседания Комиссии, внес коррективы в график ремонтов атомных энергоблоков в следующем году, что позволит увеличить производство электроэнергии АЭС на 2,9 млрд кВтч.

Вместе с тем, по данным НЭК Укрэнерго в энергосистеме остаются резервы до увеличения мощности атомных электростанций в осенне-зимний период 2020/2021 годов, которые не будут использованы из-за неэффективного планирования ремонтной кампании предприятием. Как следствие, для покрытия спроса на электрическую энергию возрастет потребность в привлечении энергоблоков тепловой генерации.

"Представленный НАЭК "Энергоатом" обновленный график ремонтов энергоблоков атомных станций позволит предприятию увеличить объемы производства электроэнергии предприятием в сравнении с предыдущим вариантом. Но опять подчеркиваю, что недостаточно эффективное планирование и выполнение ремонтной кампании НАЭК "Энергоатом", а именно - вывод значительной части энергоблоков АЭС в ремонт в течение осенне-зимнего периода, когда потребность в электроэнергии растет, в целом приводит к снижению объемов производства электрической энергии предприятием! Поэтому подчеркиваю необходимость максимального согласования ремонтной кампании АЭС с необходимостью энергосистемы в базовой мощности", - отметила Буславец.

Обращаясь к руководителям ГК ТЭС, и.о. министра акцентировала внимание на их ответственности за техническую готовность тепловых энергоблоков нести максимальную нагрузку в осенне-зимний период.

По итогам заседания комиссии былы утверждены графики ремонтов энергоблоков АЭС и ТЭС, что позволит завершить подготовку прогнозного баланса электрической энергии ОЭС Украины на 2021 год.

Напомним, 21 октября состоялось заседание ремонтной Комиссии, по результатам которого было дано поручение ГП "НАЭК "Энергоатом" совместно с НЭК "Укрэнерго" оптимизировать сроки выполнения ремонтов энергоблоков АЭС в 2020-2021 годах, поскольку согласно первоначальному варианту графика ожидался дефицит мощности АЭС под время прохождения осенне-зимнего период 2020/2021 года, и наоборот, существенный ее профицит во II половине 2021 года, особенно - августе - октябре.

Ранее отмечалось, что до вмешательства Минэнерго "Энергоатом" мог потерять 4 млрд кВтч электроэнергии, которая могла бы использоваться потребителями зимой. Для госкомпании это означало бы потерю примерно 2 млрд грн.

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