Взимку очікується дефіцит потужностей АЕС - Міненерго назвало причини

На засіданні було розглянуто доопрацьовані графіки ремонтів основного обладнання підприємств атомної та теплової генерації.

НАЕК "Енергоатом" на виконання протокольного доручення попереднього засідання Комісії, вніс корективи у графік ремонтів атомних енергоблоків у наступному році, що дасть можливість збільшити виробництво електроенергії АЕС на 2,9 млрд кВтгод.

Разом з тим, за даними НЕК Укренерго в енергосистемі залишаються резерви до збільшення потужності атомних електростанцій в осінньо-зимовий період 2020/2021 років, які не будуть використані через неефективне планування ремонтної кампанії підприємством. Як наслідок, для покриття попиту на електричну енергію зросте потреба у залученні енергоблоків теплової генерації.

"Поданий НАЕК "Енергоатом" оновлений графік ремонтів енергоблоків атомних станцій дозволить підприємству збільшити обсяги виробництва електроенергії підприємством в порівняні із попереднім варіантом. Але знову наголошую, що недостатньо ефективне планування та виконання ремонтної кампанії НАЕК "Енергоатом", а саме – виведення значної частини енергоблоків АЕС в ремонт протягом осінньо-зимового періоду, коли потреба в електроенергії зростає, в цілому призводить до зниження обсягів виробництва електричної енергії підприємством! Тому наголошую на необхідності максимального узгодження ремонтної кампанії АЕС з потребою енергосистеми у базовій потужності", – зазначила Буславець.

Звертаючись до керівників ГК ТЕС, в.о. міністра акцентувала увагу на їх відповідальності за технічну готовність теплових енергоблоків нести максимальне навантаження в осінньо-зимовий період.

За підсумками засідання комісії було затверджено графіки ремонтів енергоблоків АЕС та ТЕС, що дозволить завершити підготовку прогнозного балансу електричної енергії ОЕС України на 2021 рік.

Нагадаємо, 21 жовтня відбулося засідання ремонтної Комісії, за результатами якого було дано доручення ДП "НАЕК "Енергоатом" спільно з НЕК "Укренерго" оптимізувати терміни виконання ремонтів енергоблоків АЕС у 2020-2021 роках, оскільки відповідно до початкового варіанту графіку очікувався дефіцит потужності АЕС під час проходження осінньо-зимового період 2020/2021 року, і навпаки, суттєвий її профіцит у ІІ половині 2021 року, особливо – серпні – жовтні.

Раніше зазначалось, що до втручання Міненерго "Енергоатом" міг втратити 4 млрд кВтг електроенергії, яка могла б використовуватися споживачами взимку. Для держкомпанії це означало б втрату приблизно 2 млрд грн.