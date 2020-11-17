Прем’єр-міністра попередили про загрозу ядерній безпеці в Україні

Вона уточнила, що вина за зрив ремонту енергоблоків АЕС і проведення неякісних робіт – повністю на совісті “Енергоатома” і його некомпетентного, як вважає Кошарна, керівництва.

Зокрема Держатомрегулювання, за її даними, інформувало Прем’єр-міністра, що наразі відсутні підстави для:

- видачі окремого письмового дозволу на пуск ядерної установки енергоблоку № 2ВП "Запорізька АЕС" після планово-попереджувального ремонту з перевантаженням активної зони та подальшої його експлуатації на енергетичних рівнях потужності;

- внесення змін (переоформлення) ліцензії серії ЕО №000196 від 10 серпня 2004 р. на право провадження діяльності на етапі життєвого циклу "експлуатація" ядерної установки енергоблоку № 5 ВП "Запорізької АЕС" з метою здійснення діяльності на етапі життєвого циклу "експлуатація" ядерної установки енергоблока № 5 ВП "Запорізька АЕС" під час довгострокової експлуатації та видачі окремого письмового дозволу на перший пуск ядерної установки енергоблоку № 5 ВП "Запорізька АЕС" після виконання заходів щодо подовження терміну експлуатації ядерної установки;

- експлуатації енергоблоку № 6 ВП "Запорізька АЕС" на енергетичних рівнях потужності після 31 грудня 2020 р.

"Враховуючи, що неналежне виконання технічного обслуговування та ремонтів несе загрозу не лише ядерній та радіаційній безпеці, але й енергетичній безпеці країни, Держатомрегулювання просить Вас втрутитись в ситуацію, з метою забезпечення своєчасного та повного виконання ремонтних робіт на енергоблоках АЕС України", - йдеться у зверненні Держатомрегулювання до Прем'єр-міністра України, яке цитує Кошарна.

Нагадаємо, “Енергоатом” не може вивести з ремонту 5 із 15 енергоблоків АЕС України. Серед причин: непрозорі тендери та неякісні роботи. Тим часом дефіцит атомної електроенергії вже спровокував цінові стрибки на електроенергію для промисловості.

Раніше УНН повідомляв, що збиток “Енергоатома” за 9 місяців 2020 року сягнув 5,3 млрд грн проти прибутку минулого року.