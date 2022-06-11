Премьер-министр Японии: рф заставила некоторые страны изменить взгляд на мировую безопасность

Детали

Он также отметил, что Япония хоть и является миролюбивой страной, но изменчивый региональный и глобальный ландшафт безопасности побудил Токио пересмотреть свою оборонительную позицию.

Правящая партия Японии поставила долгосрочные политические цели, в том числе существенное увеличение оборонного бюджета.

Напомним

Министр промышленности и экономики Японии Коичи Хагиуда заявил, что страна не уйдет из проекта “Сахалин-2”, даже если попросят.