Прем'єр-міністр Японії: рф змусила деякі країни змінити погляд на світову безпеку
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що вторгнення росії в Україну змусило змінити погляди багатьох країн на глобальну безпеку. Про це він сказав на саміті з безпеки “Шангрі-Ла-діалог” в Сінгапурі, передає УНН з посиланням на Japan Today.
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Він також зазначив, що Японія хоч і є миролюбною країною, але мінливий регіональний і глобальний ландшафт безпеки спонукав Токіо переглянути свою оборонну позицію.
Керівна партія Японії поставила довгострокові політичні цілі, в тому числі істотне збільшення оборонного бюджету.
Нагадаємо
Міністр промисловості й економіки Японії Коічі Хагіуда заявив, що країна не піде з проєкту “Сахалін-2”, навіть якщо попросять.