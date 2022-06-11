Прем'єр-міністр Японії: рф змусила деякі країни змінити погляд на світову безпеку

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Він також зазначив, що Японія хоч і є миролюбною країною, але мінливий регіональний і глобальний ландшафт безпеки спонукав Токіо переглянути свою оборонну позицію.

Керівна партія Японії поставила довгострокові політичні цілі, в тому числі істотне збільшення оборонного бюджету.

Нагадаємо

Міністр промисловості й економіки Японії Коічі Хагіуда заявив, що країна не піде з проєкту “Сахалін-2”, навіть якщо попросять.