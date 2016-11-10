Премьер-министр посетил Херсонскую государственную морскую академию
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 10 ноября. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прибыл на встречу с курсантами и преподавательским составом Херсонской государственной морской академии, передает корреспондент УНН.
Главная цель встречи - обсуждение проблемных вопросов развития морского образования в Украине, международного сотрудничества в сфере высшего образования, поддержания инвестиционной привлекательности Украины для иностранных компаний морской индустрии.
"Я поражен от того, какие новые технологии используются в Академии", - отметил В.Гройсман.
Напомним, сегодня Премьер-министр Украины Владимир Гройсман посещает Херсонскую область.