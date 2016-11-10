Премьер-министр посетил Херсонскую государственную морскую академию

Главная цель встречи - обсуждение проблемных вопросов развития морского образования в Украине, международного сотрудничества в сфере высшего образования, поддержания инвестиционной привлекательности Украины для иностранных компаний морской индустрии.

"Я поражен от того, какие новые технологии используются в Академии", - отметил В.Гройсман.

Напомним, сегодня Премьер-министр Украины Владимир Гройсман посещает Херсонскую область.