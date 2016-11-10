Прем'єр-міністр відвідав Херсонську державну морську академію
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 10 листопада. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман прибув на зустріч із курсантами і викладацьким складом Херсонської державної морської академії, передає кореспондент УНН.
Головна мета зустрічі — обговорення проблемних питань розвитку морської освіти в Україні, міжнародного співробітництва в сфері вищої освіти, підтримання інвестиційної привабливості України для іноземних компаній морської індустрії.
“Я вражений від того, які новітні технології використовуються в Академії”, — зазначив В.Гройсман.
Нагадаємо, сьогодні Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман відвідує Херсонщину.