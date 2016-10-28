Премьер-министр Украины призвал бизнес во Франции инвестировать в Украину

"Инвестируйте в Украину, получайте прибыль, реинвестируйте их и будьте успешными, а мы будем всячески этому способствовать", - отметил В.Гройсман.

Глава правительства подчеркнул, что правительство и власть Украины всячески будут способствовать защите и успеху иностранного бизнеса в Украине, что будет залогом экономического роста страны.

"Мы будем все делать для того, чтобы вы в Украине были успешными, чтобы каждое евро, доллар, гривна, которые инвестируются в Украину, были защищены, чтобы вы чувствовали, что идет не только процесс реформ, но и результаты", - подчеркнул он.

В.Гройсман также проинформировал, что впервые за 25 лет в Украине была введена рыночная цена на природный газ. Также начата реформа таможенной службы, наработаны изменения в налоговое законодательство для того, "чтобы оно было понятно и доброжелательно по отношению к бизнесу".

Также В.Гройсман отметил, что в Украине сформировано все необходимое антикоррупционное законодательство, в котором предусмотрены одни из самых жестких требований к государственным служащим.

"Наша задача, наш приоритет - это ваш успех. Ваш успех - это развитие и рост нашей страны", - добавил В.Гройсман.

Как сообщал УНН, "Укргаздобыча" и французская компания "Engie" подписали соглашение о сотрудничестве.